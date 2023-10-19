الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من مدن الضفة واندلاع اشتباكات مسلحة في طولكرم وقلقيلية

اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية فجر الخميس في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن أصوات انفجارات واشتباكات تسمع في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للجيش في المخيم.

كما تدور اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في مدينة طوباس.

وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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وقتل شاب وأصيب آخر برصاص جنود إسرائيليين، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.

كما قتل شاب بالرصاص، مساء الأربعاء، في هجوم للمستوطنين على قرية دورا القرع شمال رام الله.

وقتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من اكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيا في الضفة الغربية.

المصدر: RT+وفا