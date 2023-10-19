مراسلتنا: حصيلة القتلى الفلسطينيين في طولكرم غير مؤكدة بسبب احتجاز مصابين وقتلى داخل مسجد (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن مصابين وقتلى ما زالوا محتجزين داخل مسجد وتمنع سيارات الإسعاف من إجلائهم في طولكرم، بسبب الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس.

وأعلن متحدث الصحة الفلسطينية سقوط "شهيد خامس في طولكرم جراء اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء".

وأكدت مراسلة RT أن الحصيلة في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب شبكة "قدس" الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

كما يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT