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الخارجية الروسية: السياسة الأمريكية الفاشلة أدت للتصعيد الكارثي في الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي

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الخارجية الروسية: السياسة الأمريكية الفاشلة أدت للتصعيد الكارثي في الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي
Legion-Media
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن السياسة الأمريكية أدت إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

 جاء في بيان الخارجية الروسية: "إن السياسة الأمريكية الفاشلة في المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي، هي التي أوصلت الوضع للتصعيد الكارثي الراهن".

ويشير البيان إلى أن واشنطن “دفنت” عملية السلام، وآمال وتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

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وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تحاسب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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