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نداء عاجل .. وزارة الصحة في غزة تستدعي متقاعدي الكوادر الطبية للالتحاق بالعمل

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نداء عاجل .. وزارة الصحة في غزة تستدعي متقاعدي الكوادر الطبية للالتحاق بالعمل
Legion-Media
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أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة نداء عاجلا طالبت فيه متقاعدي الكوادر الطبية الالتحاق بالعمل فورا في المرافق الصحية.

وأفاد مراسلنا بأن وزارة الصحة في قطاع غزة أطلقت نداء عاجلا ناشدت فيه متقاعدي الكوادر الطبية الالتحاق فورا بالعمل في المرافق الطبية.

ويأتي هذا النداء على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة وتزايد أعداد الإصابات، وعدم كفاية الكوادر الطبية، بالإضافة لسقوط ضحايا بين الكوادر الطبية نفسها خلال عمليات الإغاثة.

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كما يأتي هذا النداء بعد استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا من أعضاء الطاقم الطبي العامل في المستشفى، ما زاد من الضغط على بقية المرافق والكوادر الطبية في القطاع.

وكان عدد من أطباء القطاع وممثلو المنظمات الدولية والإغاثية والأمم المتحدة، قد أطلقوا تحذيرات من أن القطاع الطبي في قطاع غزة يواجه محنة صعبة في ظل نقص الأدوية والإمكانيات والكوادر.

المصدر: RT

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