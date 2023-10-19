مقتدى الصدر يدعو الشعوب العربية إلى اعتصام مفتوح على الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن غزة

دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.

وأكد الصدر: "نريد أن نوصل الماء والغذاء والمواد الطبية لغزة".

وقال الصدر: "من المنطلق الشرعي أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية من جانب فلسطين ولبنان ومصر والأردن بلا سلاح غير الأكفان، والبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة".

هذا وأعلن زعيم التيار الصدري، في وقت سابق، أن العراق مستعد لإرسال إمدادات إلى غزة.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، نداء عاجلا طالبت فيه متقاعدي الكوادر الطبية الالتحاق بالعمل فورا في المرافق الصحية. ويأتي هذا النداء على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة وتزايد أعداد الإصابات، وعدم كفاية الكوادر الطبية، بالإضافة لسقوط ضحايا بين الكوادر الطبية نفسها خلال عمليات الإغاثة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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المصدر: RT