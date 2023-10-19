الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال يشارك في مسيرات التضامن مع فلسطين (فيديوهات)

شهدت مدن الجزائر، اليوم الخميس، تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر الهمجية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بمشاركة مسؤولين سابقين.

وشارك اليوم الخميس الرئيس الأسبق للجزائر اليمين زروال، في مسيرات التضامن مع فلسطين التي تتعرض لمجازر يومية.

وجاءت مشاركة الرئيس الأسبق للجزائر اليمين زروال في المسيرة التضامنية التي نظمت اليوم الخميس بولاية باتنة وشارك فيها ألاف المواطنيين من مختلف شرائح المجتمع.

وتقدم الرئيس الأسبق اليمين زروال، المسيرة في ولاية باتنة، مستنكرا ما يتعرض له قطاع غزة من قصف يومي يستهدف فيه الأطفال والنساء و كبار السن.

وأدانت الجزائر في وقت سابق، بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.

كما ناشدت الجزائر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتـهك وبشكل صارخ القانون الدولي والإنساني وأبسط القيم الإنسانية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية