مظاهرات جزائرية احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)

شهدت مدن الجزائر يوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة، مع الدعوة لتجديد موعد الاحتجاجات يوم غد الخميس.

وتتواصل المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في العديد من المدن الجزائرية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة. كما سجلت اليوم مظاهرات طلابية حاشدة في البلاد.

هذا وجدد الجزائريون، يوم غد الخميس، موعدهم مع مظاهرات ينتظر أن تكون مليونية تجوب 58 ولاية، لنصرة القضية الفلسطينية، والتنديد بالقصف الهمجي المستمر على قطاع غزة، كان آخرها مجزرة مستشفى "المعمداني" الذي سقط فيه أكثر من 500 شهيد في صور صادمة مروعة، أذهلت العالم وفضحت الجيش الإسرائيلي.

ولقي نداء من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية جزائرية إلى كافة فئات الشعب الجزائري، للخروج في مسيرات شعبية، ترحيبا كبيرا وتضامنا مع القضية الفلسطينية بالتوازي مع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذا وأدانت الجزائر في وقت سابق، بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.

كما ناشدت الجزائر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتـهك وبشكل صارخ القانون الدولي والإنساني وأبسط القيم الإنسانية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT