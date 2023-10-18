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متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والشرطة تعتقل عددا منهم (فيديو)

تظاهرات جديدة في بغداد تنديدا بالحرب على غزة: "أمريكا تساند إسرائيل" (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

تظاهرات جديدة في بغداد تنديدا بالحرب على غزة:
RT
تظاهرات جديدة في بغداد تنديدا بالحرب على غزة
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تظاهر المئات من العراقيين وأنصار فصائل شيعية مسلحة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين تجمعوا في منطقة الجادرية حيث البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، أي على مقربة من السفارة الأمريكية وندّدوا بالحرب على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فصائل شيعية مسلحة وشعارات تندّد بالحرب وتهاجم الولايات المتحدة الأمريكية وأشاروا إلى أن واشنطن تساند تل أبيب في حربها على غزة.

تظاهرات جديدة في بغداد تنديدا بالحرب على غزة:
RT

المصدر: RT

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