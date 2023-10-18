إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء ببغداد تحسبا لاحتجاجات على القصف الاسرائيلي لغزة (فيديو)  

أفاد مراسل RT في العراق بأن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، تحسبا لخروج مظاهرات حاشدة تندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وذكر مراسلنا، أن القوات الأمنية العراقية قطعت جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية، وانتشرت عناصرها في ساحة التحرير التي تجمع بها المئات الليلة الماضية.

وأضاف أن هناك دعوات للتظاهر بالقرب من السفارة الأمريكية، وهناك معلومات تشير إلى وجود تحضيرات لتظاهرات كبيرة تنظمها قوى سياسية وفصائل مسلحة.

على صعيد آخر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نظم موظفو ومنتسبو وزارة الدفاع وقفة تضامن وحداد، "ولاء وإجلالا للأرواح البريئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، التي سقطت في قطاع غزة".

من جهته، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، في بيان له، بتطبيق فوري لقرار مجلس النواب "بانسحاب كافة القوات الأمريكية والناتو بكل مسمياتها"، و"الاستعداد على كافة الصعد والمجالات لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت الحداد 3 أيام على ضحايا غزة، مدينتا القصف الإسرائيلي الهمجي لمستشفى المعمداني.

وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في القصف الذي استهدف المستشفى، في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن الوضع في جميع مستشفيات القطاع خرج عن السيطرة تماما.

المصدر: RT