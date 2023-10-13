السفارة الأمريكية بالرباط تصدر تنبيها أمنيا لمواطنيها

نشرت السفارة الأمريكية بالمغرب يوم الجمعة، تنبيها أمنيا توصي فيه مواطنيها، بتجنب المظاهرات والحشود، والبقاء في حالة تأهب بالمواقع التي يرتادها السياح، والاستعداد لتعديل خطط السفر.

ويأتي التنبيه الأمني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، في وقت استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل قطاع غزة، واستهداف المدنيين من أطفال ونساء و كبار السن. وفي الوقت الذي تشهد فيه العديد من دول العالم مظاهرات حاشدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء.

وذكرت السفارة الأمريكية بالمغرب على منصة "إكس": "من المقرر تنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة في جميع أنحاء المغرب.. تكرر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب أهمية الحفاظ على مستوى عال من اليقظة وممارسة الوعي الظرفي الجيد بالقرب من أي احتجاجات ومظاهرات".

Security Alert – U.S. Embassy Rabat – October 13, 2023 – Demonstrations in Morocco

🔗 https://t.co/LDJjwYl12rpic.twitter.com/7hjsc9B4IH — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) October 13, 2023

وأضافت: "يتم تشجيع المواطنين الأمريكيين في المغرب على مراجعة تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية المغربية، والتي توصي مواطني الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والحشود، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، والاستعداد لتعديل خطط السفر".

وأوضحت: "على الرغم من أننا لسنا على علم بتهديدات محددة وذات مصداقية ضد المواطنين الأمريكيين في المغرب في هذا الوقت، فإننا نحث المسافرين من وإلى المغرب على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات ولتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ".

هذا وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن الوضع المتأزم يسائل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية. محذرا من المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقويض فرص السلام.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض. كما أعلنت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT