المئات يتظاهرون في نيويورك دعما لغزة ورفضا للدعم الأمريكي لإسرائيل (فيديو)

تجمع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن الاثنين دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنته عليها حركة "حماس".

ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنت "حماس" هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين تظاهرة شارك فيها أمريكيون ومقيمون مؤيدون للفلسطينيين في مواجهة آخرين يؤيدون إسرائيل.

وأمام القنصلية الإسرائيلية العامة في مانهاتن تجمع متظاهرون من جميع الأعمار رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيدة لإسرائيل.

وفصلت بن المتظاهرين ومبنى القنصلية حواجز معدنية وقوة من الشرطة.

Supporters of Israel and backers of the Palestinian cause held competing rallies in Times Square in New York City on Sunday over the conflict that has killed hundreds and wounded thousands in the Middle East. https://t.co/IHyK575Agwpic.twitter.com/MAj1DLMxvP — Voice of America (@VOANews) October 9, 2023

وعلى وقع هتاف "إسرائيل إلى الجحيم" و"نيويورك تقف إلى جانب غزة"، طالب المتظاهرون بواسطة مكبر الصوت بـ"تحرير فلسطين" و"إنهاء استعمار واحتلال الأراضي العربية" من قبل النظام "الصهيوني العنصري".

ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات لديها مع خمس سفن حربية قرب إسرائيل دعما للدولة العبرية، وعززت أسراب مقاتلاتها في المنطقة.

والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنها "ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدين "بشكل لا لبس فيه" الهجوم الذي شنته "حماس" على الدولة العبرية.

المصدر: أ ف ب