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الحرب على غزة في يومها الثاني عشر لحظة بلحظة.. مجازر إسرائيلية دموية بحق المدنيين وإدانات دولية

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الحرب على غزة في يومها الثاني عشر لحظة بلحظة.. مجازر إسرائيلية دموية بحق المدنيين وإدانات دولية
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دخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

يتبع...

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