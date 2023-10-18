السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا

دعت السفارة السعودية لدى بيروت رعاياها اليوم الأربعاء للتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد في لبنان حاليا الأراضي اللبنانية فورا إثر التطورات الجارية جنوبي البلاد.

وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت السفارة السعودية: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كتب تطورات الأحداث الجارية فى منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".

وأضافت السفارة في بيانها: "كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".

وأردف البيان: "وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع".

تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. pic.twitter.com/aoidnQAP35 — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2023

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد توترا كبيرا منذ إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في فلسطين يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكان الحزب قد أكد مقتل أكثر5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من مغبة التدخل.

المصدر: RT