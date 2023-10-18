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مدفيديف: أي عملية تفاوض حول الشرق الأوسط بمشاركة واشنطن "محكومة بالفشل"

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مدفيديف: أي عملية تفاوض حول الشرق الأوسط بمشاركة واشنطن
Globallookpress
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن أي عملية تفاوض في الشرق الأوسط بمشاركة واشنطن تتحول إلى ضرب من الخيال وتبوء بالفشل والمثال على ذلك تصرفات دونالد ترامب عام 2017.

وكتب مدفيديف في مقال له في صحيفة "إزفيستيا": "إن أي عملية تفاوض في الشرق الأوسط بمشاركة واشنطن تتحول دائما إلى ضرب من الخيال ومن الواضح أنها محكوم عليها بالفشل. وذلك على الرغم من أن الحصة المسيطرة في المفاوضات حول تسوية الشرق الأوسط كانت في البداية في أيدي واشنطن بسبب علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

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 وقال:" وخير مثال تصرفات الرئيس الأمريكي السابق ترامب. فبعد فوزه في الانتخابات أقسم أنه سيعمل بشكل وثيق على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيادة الطرفين إلى السلام".

وأردف مدفيديف: "وبعد عام واحد فقط، في ديسمبر 2017، قام حرفيا بالضغط على الزناد عندما أمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أنه حتى هذه اللحظة، كان أسلاف ترامب، الذين يدركون العواقب المحتملة، يقومون بتمديد الوثيقة (نقل السفارة) كل 6 أشهر، وتأجيل تنفيذ هذا القرار وفقا للقانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي في عام 1995.

المصدر: نوفوستي

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