خبير بريطاني: إسرائيل حدت الاهتمام الإعلامي الغربي بزيلينسكي

قال الخبير العسكري البريطاني شون بيل، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يفقد اهتمام الإعلام الغربي بسبب الأحداث في إسرائيل، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على المساعدات لكييف.

وقال بيل لشبكة "سكاي نيوز": "بسبب اندلاع النزاع في إسرائيل، يعاني زيلينسكي من نقص الأكسجين الإعلامي، الأمر الذي سيكون له حتما تأثير سلبي على تدفق المساعدات، حيث حدت وسائل الإعلام الغربية من الاهتمام به".

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وشدد بيل على أن زيلينسكي تمكن من جذب انتباه وسائل الإعلام في السابق، "كان زيلينسكي نشطا جدا في إبقاء موضوع أوكرانيا على رأس أولويات وسائل الإعلام الغربية، وفي كل مرة يزور فيها زيلينسكي القادة الدوليين كان يتوجب عليهم الإعلان عن شكل من أشكال المساعدة الإضافية لكييف"، لكن الأوضاع والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي غير الوضع.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" إن التصعيد في إسرائيل يهدد بـ"صرف انتباه" المجتمع الدولي عن النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي