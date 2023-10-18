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متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والشرطة تعتقل عددا منهم (فيديو)

وزير الخارجية المصري: تدمير طريق إيصال المساعدات الرابط بين غزة ومعبر رفح

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري: تدمير طريق إيصال المساعدات الرابط بين غزة ومعبر رفح
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة تطور إيجابي، وقد جاء بناءً على طلب مصري. 

وقال شكري خلال تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء إن "سنشرف مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري على دخول المساعدات لقطاع غزة".

وأضاف شكري: "نعمل على الإسراع بإدخال المساعدات لغزة بأقرب وقت ممكن".

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من جهة أخرى، حذر شكري من أن توسيع رقعة الصراع أمر خطير سيؤدي لمزيد من الخسائر، وأن التهجير القسري للفلسطينيين سيعمق الأزمة.

وألمح شكري لوجود تغيير في الموقف الإسرائيلي من تشغيل معبر رفح، دون إيضاح التفاصيل. مضيفا أن طريق إيصال المساعدات الرابط بين غزة ومعبر رفح قد تم تدميره.

كما أوضح، أن تأجيل قمة عمان جاء بسبب انسحاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: RT

 

 

 

 

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