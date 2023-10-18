مصدر سيادي مصري يرد على نتنياهو: لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة التصعيد سيقابل بتصعيد (فيديو)

رد مصدر سيادي مصري عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.

إقرأ المزيد

وقال المصدر لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".

في الوقت ذاته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

المصدر: القاهرة الإخبارية