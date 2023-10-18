 
مباشر
عاجل
متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والشرطة تعتقل عددا منهم (فيديو)

زوجة زيلينسكي تتعاطف مع عقيلة رئيس إسرائيل والأخيرة: "هذه أيام صعبة للغاية"

أخبار العالم

زوجة زيلينسكي تتعاطف مع عقيلة رئيس إسرائيل والأخيرة:
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w97f

أعربت إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس زيلينسكي عن دعمها لميخال هرتسوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك في أعقاب الهجوم (طوفان الأقصى) الذي أطلقته حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

ذكر بيان المكتب الصحفي للرئيس الإسرائيلي أن إيلينا زيلينسكي "عرضت تقديم مساعدتها لسيدة إسرائيل الأولى ميخال هرتسوغ"، وأشار البيان إلى أنها قدمت تعازيها بسبب ما أسمته "الخسائر الفادحة خلال الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حماس ضد إسرائيل".

إقرأ المزيد
"الوقت غير مناسب".. إسرائيل ترد على زيلينسكي

بدورها وجهت ميخال هرتسوغ "الشكر" لإيلينا زيلينسكي وقالت لها: "هذه أيام صعبة للغاية."

ويقترب عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 4 آلاف قتيل وعشرات آلاف المصابين والمنكوبين ومهجرين داخل القطاع.

وارتكبت إسرائيل مجزرة دموية في المستشفى المعمداني في غزة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.  

هذا وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ12 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: تاس + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا