زوجة زيلينسكي تتعاطف مع عقيلة رئيس إسرائيل والأخيرة: "هذه أيام صعبة للغاية"

أعربت إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس زيلينسكي عن دعمها لميخال هرتسوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك في أعقاب الهجوم (طوفان الأقصى) الذي أطلقته حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

ذكر بيان المكتب الصحفي للرئيس الإسرائيلي أن إيلينا زيلينسكي "عرضت تقديم مساعدتها لسيدة إسرائيل الأولى ميخال هرتسوغ"، وأشار البيان إلى أنها قدمت تعازيها بسبب ما أسمته "الخسائر الفادحة خلال الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حماس ضد إسرائيل".

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بدورها وجهت ميخال هرتسوغ "الشكر" لإيلينا زيلينسكي وقالت لها: "هذه أيام صعبة للغاية."

ويقترب عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 4 آلاف قتيل وعشرات آلاف المصابين والمنكوبين ومهجرين داخل القطاع.

وارتكبت إسرائيل مجزرة دموية في المستشفى المعمداني في غزة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

هذا وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ12 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: تاس + RT