الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائدين كبيرين في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء "تصفية قائدين كبيرين في حركة "حماس" خلال ضربه عشرات الأهداف الأيام الماضية في قطاع غزة".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "خلال الأيام القليلة الماضية، واصل الجيش الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين آخرين من "حماس".

وأضاف البيان: "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي خلال اليوم الماضي مراكز قيادة العمليات، وعدد من مواقع تجمع الإرهابيين، وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات، وبنية تحتية عسكرية، تابعة لحركة "حماس" الإرهابية".

ووفقا للبيان "أسفرت هذه الضربات عن مقتل قائدين في حركة "حماس" هما قائد نظام الصواريخ المضادة للدبابات في لواء مدينة غزة التابع لحركة "حماس" الإرهابية محمد عوض الله، وأكرم حجازي عضو القوات البحرية التابعة لحماس، وتاجر أسلحة وأحد المسؤولين عن توجيه الضربات الإرهابية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

المصدر: RT