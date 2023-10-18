روسيا تطالب بإجراء تحقيق موضوعي في مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تطالب بإجراء تحقيق موضوعي في الهجوم على المستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "لقد صدمنا بشدة مما حدث. فنتيجة الهجوم على المستشفى، وبحسب آخر البيانات، تجاوز عدد القتلى والجرحى 800 شخص. ونطالب بإجراء تحقيق موضوعي في هذه الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها".

ومساء أمس الثلاثاء، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأفاد شهود عيان من داخل المستشفى: "القصف في ساحة المستشفى، الشهداء كلهم أشلاء محترقة، والمستشفى تحول إلى بركة من الدماء، وكان يضم مئات العائلات النازحة من القصف".

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

ونقل مراسلنا عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.

المصدر: RT