"الجيش العربي فين".. مظاهرات في قلب القاهرة تطالب بتدخل عسكري عربي لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

دعت مظاهرات غاضبة في قلب القاهرة الى تدخل عسكري لجيوش العربية لوقف الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

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ونظمت نقابة الصحفيين المصرية تظاهرة احتجاجية، للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي غير مسبوق خلف آلاف القتلى والجرحى ودمار واسعا.

كما تأتي المظاهرة غداة مجزرة كبيرة ارتكبتها اسرائيل في المستشفى المعمداني.

وتأتي الوقفة بعد قصف المستشفى المعمداني بغزة، مساء أمس الثلاثاء، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن هجماتها بضراوة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

تعالت هتافات المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين اليوم، بمشاركة الكاتب الصحفى خالد البلشى وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بحضور النائب السابق زياد العليمى، للمطالبة بفتح معبر رفح، امام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

كما طالب المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، بطرد السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، تنديدا بالقصف الجوى أمس الثلاثاء، على مستشفى المعمدانى بغزة.

وشارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بالوقفة الاحتجاجية، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التي يمارسها بالشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني بغزة، وأسفر عن مقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لـ"مجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني فى قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة".

وأكدت نقابة الصحفيين أن "ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني".

المصدر: RT