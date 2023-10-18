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الأهلي المصري يعلن الحداد على ضحايا فلسطين

الرياضة

الأهلي المصري يعلن الحداد على ضحايا فلسطين
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أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، الحداد على أرواح ضحايا فلسطين، وجدد رفضه القاطع للموقف "غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء".

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي على حسابه في موقع "إكس" الأربعاء: "يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه".

وأضاف النادي الأهلي: "يؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه، عاشت فلسطين حرة".

وأتى هذا البيان في أعقاب اتهام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسرائيل باستهداف المستشفى "المعمداني" بقطاع غزة، والذي خلف قرابة 500 قتيل من الأطفال والنساء والأطقم الطبية.

المصدر: RT

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