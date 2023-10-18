"فاينانشيال تايمز" تكشف عن تغير الموقف الدولي من "أوكرانيا" بعد "طوفان الأقصى"

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن دعم الغرب لتصرفات إسرائيل في غزة وليس دعم فلسطين كان سببا لتقويض جميع محاولات الغرب الجاهدة لاستمالة الدول النامية إلى صفها بخصوص أزمة أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادرها، مشيرة إلى أن دبلوماسيين غربيين يحاولون منذ أشهر عديدة إقناع موسكو بأنها تنتهك القانون الدولي.

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وأردفت الصحيفة: "ولكن الآن، وبعد أن أصبح الغرب يدعم إسرائيل، أصبح عرضة للانتقادات بسبب عدم مبالاته بمصالح الفلسطينيين".

وقالت: "لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب العالمي (بشأن أوكرانيا). إننا ننسى القواعد، ننسى النظام العالمي".

كما قال دبلوماسي كبير من مجموعة السبع G7، ولم يتم الكشف عن اسمه: "لن يستمعوا إلينا مرة أخرى أبدا".

تجدر الإشارة إلى أن الغرب الجماعي أبدى موقفا جد متضامن مع تل أبيب في أعقاب إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد الجيش الإسرائيلي مع صباح يوم 7 أكتوبر الجاري.

وزار العديد من القادة الغربيين الأراضي الإسرائيلية للوقوف إلى جانب إسرائيل وتنديدا بما قامت به حماس.

وأبدت واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلى درجات التضامن مع نتنياهو وأرسلت حاملات الطائرات لتقف بالقرب من السواحل الإسرائيلية.

المصدر: Lenta.ru