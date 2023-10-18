الصليب الأحمر اللبناني: لدينا خطة طوارئ في حال اندلعت الحرب

أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي وجود خطة استباقية للصليب الأحمر في الجنوب، واستعداده التام لأي طارئ وأن كل مراكزه متأهبة.

وقال الزغبي: "نحدد عملنا حسب الظروف ولا نقص في التجهيزات والعناصر ولكن لا نعرف المرحلة التي نحن مقبلون عليها"، مؤكدا "أننا نضع كل قوتنا ولكن لا يمكن التكهن بأي تطورات كما أننا نضع كل طواقمنا لناحية الإسعاف وتأمين الدم والمستوصفات في حالة تأهب ونعمل يوميا".



ولفت الى أن "الوقت يكلفنا ولكن قمنا بكل الحسابات والتخطيط في حال اندلعت الحرب أو حصلت أي كوارث وقمنا بدرسها مع شركائنا".

يذكر أن حدود لبنان الجنوبية تشهد توترات متزايدة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، والتي كانت بدأت منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى، وأوصت الأمريكيين بعدم زيارة البلد المذكور على خلفية "الوضع الأمني ​​غير القابل للتنبؤ به".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: "صوت لبنان" + RT