"اطلعوا من بيوتكم!.. الجيش الإسرائيلي يخاطب سكان غزة (فيديو)

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تهديدا جديدا لأهالي القطاع بعد القصف الأخير الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في غزة، وراح ضحيته أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

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ووجه متحدث باسم الجيش فيديو لأهالي غزة باللغة العربية قائلا: "سكان شمال القطاع ومدينة غزة أنا برجع وبحكيكم اطلعوا من بيوتكم للمنطقة جنوب وادي غزة عشان سلامتكم".

وأضاف المتحدث من أمام صف من الدبابات: "أنا بناشدكم تروحوا للمناطق المفتوحة غربي خانيونس وإذا في حاجة يتم إرسال مساعدة إنسانية دولية لهاي المناطق. ما تخلوا حماس تظلها تخاطر بحياتكم هم بحكوكم ظلوا في مكانكم عشان يستغلوكم كدروع بشرية. اطلعوا للجنوب!".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: RT