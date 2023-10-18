لبنان يعلن الحداد على أرواح ضحايا "المعمداني".. و"حزب الله": ليكن الأربعاء يوم غضب لا سابق له

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الوطني على ضحايا مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة، فيما دعا "حزب الله" لجعل الأربعاء يوم غضب لا سابق له.

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وأصدر ميقاتي مذكرة أعلن فيها أن اليوم سيكون يوم حداد وطني "على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكلت وصمة عار في سجل الإنسانية".

وأضاف: "وعليه، تُنكس حدادا الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية اللبنانية مجزرة مستشفى "المعمداني"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار.

وقالت الخارجية في بيان لها: "مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".

في غضون ذلك، دعا "حزب الله" في بيان له أن يكون الأربعاء "يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه و ضد زيارة بايدن إلى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار خدي هذا وبالنص اكتبي هي الفكرة".

وقال البيان إن: "هذه المجزرة تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الأكبر ‏الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة ‌‏وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".

وأضاف: "كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والإسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان وعلى المنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والإبادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني".

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إقفال أبوابها اليوم حدادا على ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، على أن تستأنف عملها غدا الخميس.

وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف على المستشفى "المعمداني" في غزة، في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT