أردوغان يعلن الحداد 3 أيام في تركيا على الضحايا في قطاع غزة

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بإعلان الحداد لمدة 3 أيام في تركيا على أرواح الضحايا في قطاع غزة.

وأوضح المرسوم أن الحداد يعلن "لمشاركة الشعب الفلسطيني ألمه على خلفية سقوط الضحايا والمصابين بنتيجة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والهجوم الأخير على المستشفى يوم 17 أكتوبر".

وبموجب المرسوم، سيتم حتى غروب الشمس في 21 أكتوبر تنكيس الأعلام في البلاد وممثلياتها في الخارج.

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وكتب أردوغان على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نحن في تركيا نشعر في قلوبنا بالألم الكبير الذي عاشه أخوتنا الفلسطينيون. وتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام في بلادنا احتراما لذكرى آلاف الشهداء، الذين معظمهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء".

يذكر أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر بلغت 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي، نحو 1500 شخص.

وانضمت تركيا إلى اتهام إسرائيل بشن ضربة صاروخية على المستشفى المعمداني في غزة الثلاثاء، حيث قتل 471 شخصا، بينما تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة وتقول إن الحادث ناجم عن إطلاق صاروخ فاشل من قبل "الجهاد الإسلامي".

المصدر: تاس