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الاعتراف بإسرائيل شرط للحصول على الجنسية الألمانية

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الاعتراف بإسرائيل شرط للحصول على الجنسية الألمانية
Globallookpress Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
الجواز الألماني
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اقترح رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني منح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود.

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وتشير Bild إلى أن تورستون فراي رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارضة في البرلمان الألماني يقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ويقول: في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة إسرائيل في الوجود". وأن "هذا الالتزام يجب أن ينص عليه قانون الجنسية". مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني "لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج".

ويوضح فراي مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبر ضمان أمن إسرائيل مهمة رئيسية لألمانيا، وأن حكومة ألمانيا تتصرف وفق هذا المبدأ.

المصدر: تاس+ لينتا.رو

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