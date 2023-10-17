"طوفان الأقصى".. تضرب الشاباك الإسرائيلي في مقتل

بدأت إسرائيل تهتز على وقع ارتدادات زلزال "طوفان الأقصى". يقول رئيس الشاباك إنه يتحمل مسؤولية ما جرى يوم السابع من أكتوبر.

بعد هذا الاعتراف جاء اعترافان جديدان من مسؤولي الشاباك بمسؤولية الجهاز عن الفشل. وإن كان الجبهة الداخلية لا تزال متماسكة إلا ان أصواتاً في الكنيست بدأت تعلو ضد نتنياهو. ولقناتنا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إيهود أولمرت إن على نتنياهو أن يذهب إلى بيته وإن حسابه سيكون عسيرا. فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسبق إيهود باراك أنه في أي بلد طبيعي كان على نتنياهو أن يستقيل.. بحسب كثيرين، هذه ليست سوى بداية الزلزال..

نسأل عن كل ذلك نائب رئيس الشاباك السابق يسرائيل حسون..