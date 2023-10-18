خروج الآلاف من المغاربة في وقفات ومظاهرات منددة بالقصف واستهداف المدنيين في قطاع غزة (فيديوهات)

خرج الآلاف من المغاربة مساء اليوم، في وقفات ومظاهرات متفرقة في كل أنحاء المملكة، تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة.

وانظم آلاف الطلاب في جامعات طنجة والمحمدية وآسفي (شمال) وأغادير (وسط) المسيرات الإحتجاجية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

وبحسب مقاطع فيديو وصور نشرها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع المتظاهرون شعارات منددة بالقصف واستهداف المدنيين.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب الدول العربية والإسلامية بالتدخل لوقف الحرب ومساندة فلسطين، وخاصة غزة.

كما أعرب الآلاف من المغاربة عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة همجية ممنهجة.

وشهدت مدن مختلفة من المغرب وقفات ومسيرات جماهيرية تنديدا بمجزرة غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وتأييدا لـ"طوفان الأقصى"، كما عرفت مدينة الرباط خروج العشرات إلى شارع محمد الخامس استجابة لدعوة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، حيث عبر المتظاهرون عن تنديدهم الشديد باستهداف المدنيين في غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، مطالبين بوقف التطبيع.

كما شهدت مدينة طنجة، خروج آلاف المتظاهرين للتنديد بمجزرة غزة، وشارك المئات بمدينة الدار البيضاء في الوقفة التي تم تنظيمها في ساحة السراغنة، كما تم حرق العلم الإسرائيلي في المسيرة التي نظمت في مدينة الجديدة، وكانت أغلب مدن المملكة على موعد لإعلان الغضب مما يجري بغزة من حرب إبادة.

هذا وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن الوضع المتأزم يسائل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية. مؤكدا أن "المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام، كما لا يمكن بأي حال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية للقضية من انسداد الأفق السياسي".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

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المصدر: RT