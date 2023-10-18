طوفان بشري تاريخي في اليمن دعما لقطاع غزة في وجه القصف الإسرائيلي المتواصل (فيديو+صور)

نزلت حشود غفيرة إلى شوارع اليمن تضامنا مع أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي العنيف على المدنيين واستنكارا لاستهداف مشفى المعمداني والذي راح ضحيته مئات القتلى.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء طوفانا بشريا يحمل الرايات والأعلام اليمنية والفلسطينية تنديدا بالعمل العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع المحاصر.

كما شهدت مدينة تعز اليمنية مسيرة حاشدة احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ12 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

كما تبدو الأمور أنها مرشحة للتصعيد عبر التلميح الإسرائيلي ببدء عملية برية في القطاع وهو ما أعربت الفصائل الفلسطينية هناك بأنها على أتم الاستعداد لمواجهة محاولات اقتحام القطاع متوعدة الجيش الإسرائيلي بالهزيمة.

المصدر: RT