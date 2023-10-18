مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للـ"أونروا" وسط قطاع غزة تأوي نازحين قبل قليل

أفاد مراسل RT باستهداف القوات الإسرائيلية إحدى مدارس "الأونوروا" تأوي نازحين في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

وأكد مراسلنا وقوع قتلى وجرحى جراء القصف.

ونوه بأن المدرسة تعرضت لقصف غسرائيلي أمس الثلاثاء، وأنه لم يتم قصف إي مراكز إيواء خلال هذا اليوم.

ويأتي هذا الاستهداف عقب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة أمس الثلاثاء، الذي خلف 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: RT