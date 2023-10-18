الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 قتيل و11 ألف جريح في غزة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3300 قتيل و11 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وشددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة على أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه والكهرباء"، وأن "انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء الثلاثاء بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

يتبع...