الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان.

وأكدت قناة "الميادين" أن تلة العويضة (قرب بلدة العديسة) قد تعرضت لغارتين إسرائيليتين.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشار "حزب الله" إلى أنه استهدف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتنوعة، وموقع ‏المالكية الإسرائيلية بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، ومواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، ودبابة ميركافا في موقع ‌‏الراهب.

المصدر: RT