روسيا تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة فوراً

دعت روسيا إسرائيل إلى فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء: "ندعو الجانب الإسرائيلي أن يضع نصب عينيه القانون الإنساني الدولي، حيث تكون في مركز الصدارة حياة السكان المدنيين الفلسطينيين ومواقع البنية التحتية الحيوية والطبية ذات القدرات المتواضعة أصلا".

وأكد أن "إمكانية وصول المساعدات الإنسانية يجب ضمانها فورا".

وتابع نيبينزيا قائلا: "ندعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وفتح الممرات لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المنكوبة من الجيب الفلسطيني وخروج المدنيين، وكذلك إلى وقف العنف ضد المدنيين فوراً بغض النظر عن أماكن إقامتهم".

وفي وقت سابق لم يتبن مجلس الأمن الدولي بسبب موقف الدول الغربية، التعديل الروسي على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي كان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

المصدر: نوفوستي