روسيا تستأنف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لحماية المدنيين في فلسطين

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا بادرت إلى استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في فلسطين.

وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن الدولي: "بما أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من صياغة حل واضح للوضع، فإننا نبدأ استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في فلسطين، لإجراء مناقشة شاملة للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل حله".

كما أشار نيبينزيا إلى أن نحو ألف مواطن روسي وأفراد عائلاتهم، باتوا رهائن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانياً.

ويوم الجمعة الماضي، وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.

ورفض مجلس الأمن تعديلين روسيين على مشروع القرار البرازيلي، أحدهما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والآخر يدين الهجمات العشوائية على قطاع غزة.

وبعد الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة، أكملت روسيا الاتحادية تعديلها الأخير بإدانة منفصلة لهذا الهجوم. وكما أشارت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، فإن التغييرات التي اقترحتها روسيا تهدف إلى موازنة القرار البرازيلي، لأنه يدين هجوم حركة "حماس"، لكنه لا يتطرق للتصرفات الإسرائيلية.

المصدر: RT