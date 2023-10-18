"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن لإلغاء أمر إسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.

واستخدمت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

ويتضمن المشروع البرازيلي، على خلاف المشروع الروسي، إدانة "الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس" في السابع من أكتوبر.

وامتنعت البعثة الروسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار البرازيلي.

يتبع..