مصر تستعد لقرارات كبرى بشأن غزة.. اجتماع طارئ للبرلمان لمنح السيسي تفويضا

قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن مجلس النواب المصري سيعقد غدا الخميس، جلسة طارئة، متوقعا أن يمنح تفويضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم تفويض الرئيس المصري حماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأشار إلى أنه: "مساء اليوم يجتمع مجلس الشيوخ لاتخاذ قرارات مصيرية لحماية الأمن القومي المصري، وجميعنا نفوض رئيس الجمهورية اتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة حدود سيناء مع أراضي فلسطين المغتصبة".

وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لمقتل المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتهك مرارا من الطرف المعتدي الذي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين".

وكان مصدر سيادي مصري قد رد عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.

وقال المصدر لن تسمح مصر بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".

في الوقت ذاته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

المصدر: RT