الجيش الإسرائيلي يتعامل مع حدث أمني في بلدة حتسيريم بصحراء النقب ويطالب السكان بدخول منازلهم

أفادت وسائل إعلامي إسرائيلية بأن الجيش يتعامل مع حدث أمني في بلدة حتسيريم بصحراء النقب.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه يشتبه بتسلل عدد من المسلحين إلى منطقة كيبوتس حتسيريم في بئر السبع، وأنه طلب من السكان دخول منازلهم.

وقالت إن "هذا القلق من تسلل إرهابيين نشأ بعد اكتشاف مركبة مهجورة. وتجري قوات الأمن عمليات تفتيش في المنطقة لاستبعاد الشبهة".

يذكر أن كيبوتس حتسيريم تضم قاعدة حتسيريم الجوية.

ويوجد في حتسيريم متحف القوات الجوية الإسرائيلية، وأكاديمية الطيران الحربي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: "القناة 12" + RT