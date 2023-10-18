إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في العاصمة الأرجنتينية إثر تهديدات بوجود قنابل

أعلنت مصادر في الشرطة الأرجنتينية أن السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في العاصمة بوينس آيرس تلقتا تهديدات بوجود قنابل بداخلهما، وتم إخلاؤهما من موظفي البعثتين الدبلوماسيتين.

وتشير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن "رئيس الأمن في السفارة الإسرائيلية أبلغ (الشرطة) أنهم تلقوا بريدا إلكترونيا حول وجود قنبلة"، وتم إجلاء الموظفين والشرطة في المكان.

ويشير موقع "Infobae" الإخباري، إلى أن "التحذير نفسه وصل إلى السفارة الأمريكية، وقامت الشرطة بإخلائها أيضا".

ويذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر مساء أمس الثلاثاء، تحذيرا لجميع المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا كي يغادروها فورا، مشيرا إلى ارتفاع مستوى "التهديد الإرهابي" للإسرائيليين في الخارج.

وجاء تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعد ارتكاب طائرات الجيش الإسرائيلي، مجزرة دموية في قطاع غزة باستهداف المستشفى المعمداني وسط غزة، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT