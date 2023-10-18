السفارة الأمريكية في بيروت تهيب بالأمريكيين الابتعاد عن عوكر

أهابت السفارة الأمريكية في بيروت بالأمريكيين الابتعاد عن منطقة عوكر حيث مقر السفارة، نظرا لاحتمال احتشاد المزيد من المتظاهرين احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني".

وقالت السفارة في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): "على المواطنين الأمريكيين في بيروت تجنب منطقة عوكر اليوم نظرا لاحتمال وقوع المزيد من التظاهرات. ولا تزال أبواب السفارة مفتوحة للعمل. ونحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في لبنان".

U.S. citizens in Beirut should avoid the Awkar area on October 18 given the potential for further demonstrations following protests on October 17. The U.S. Embassy remains open for business. We are prioritizing providing consular services to U.S. citizens in Lebanon.… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 18, 2023

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى، وأوصت الأمريكيين بعدم زيارة البلد المذكور على خلفية "الوضع الأمني ​​غير القابل للتنبؤ به".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، تجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، وحاولوا إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الوطني على ضحايا مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة، فيما دعا "حزب الله" لجعل الأربعاء يوم غضب لا سابق له.

واتهمت إسرائيل حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف المستشفى، وهو ما نفته الحركة مؤكدة أن "المعمداني" تلقى تهديدات بالإخلاء من قبل إسرائيل.

المصدر: RT