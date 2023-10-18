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السفارة الأمريكية في بيروت تهيب بالأمريكيين الابتعاد عن عوكر

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في بيروت تهيب بالأمريكيين الابتعاد عن عوكر
AFP
مظاهرة تضامنية مع غزة أمام السفارة الأمريكية في بيروت
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أهابت السفارة الأمريكية في بيروت بالأمريكيين الابتعاد عن منطقة عوكر حيث مقر السفارة، نظرا لاحتمال احتشاد المزيد من المتظاهرين احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني".

وقالت السفارة في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): "على المواطنين الأمريكيين في بيروت تجنب منطقة عوكر اليوم نظرا لاحتمال وقوع المزيد من التظاهرات. ولا تزال أبواب السفارة مفتوحة للعمل. ونحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في لبنان". 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى، وأوصت الأمريكيين بعدم زيارة البلد المذكور على خلفية "الوضع الأمني ​​غير القابل للتنبؤ به".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، تجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، وحاولوا إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الوطني على ضحايا مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة، فيما دعا "حزب الله" لجعل الأربعاء يوم غضب لا سابق له.

واتهمت إسرائيل حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف المستشفى، وهو ما نفته الحركة مؤكدة أن "المعمداني" تلقى تهديدات بالإخلاء من قبل إسرائيل.

المصدر: RT

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