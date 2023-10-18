نتنياهو: على العالم أن يتحد لهزيمة "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على العالم أن يتحد لهزيمة "حماس"، مجددا الادعاءات حول "قطع رؤوس الأطفال".

وتوجه نتنياهو إلى بايدن قائلا: "زيارتكم هي الأولى لرئيس أمريكي في زمن الحرب. نحن نرى من جانبكم دعما غير قابل للزعزعة من تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرا أنه "من المهم أن يرى العالم هذا الدعم الأخلاقي الذي ابديته منذ هجوم حماس الهمجي".

وأضاف: "لقد رأيت هذا الشر المطلق، قتل الأطفال أمام أمهاتهم وقطع رؤوس الجنود، ويبحثون عن المدنيين في أماكن اختبائهم والخوف والهلع على وجوه الأطفال، وعندما وجدوا أماكن اختباء الاطفال قتلوهم"، مشددا على "أننا نلتزم بإزالة التهديد من أجلنا وأجلكم".

كما شكر نتنياهو بايدن لـ"كونه صديقا حقيقيا لإسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الدعم يؤكد التزامك المتين بأمن إسرائيل".

وأفاد بأن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق، وأعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس"، مشددا على أنه "على العالم أن يتحد لهزيمة حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3300 قتيل وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: RT