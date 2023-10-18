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طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في مطار اللد (صورة + فيديو)

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طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في مطار اللد (صورة + فيديو)
AFP
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هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في مطار اللد (بن غوريون)، في تل أبيب، في زيارة قال إنها "تضامنية مع إسرائيل في وجه إرهاب حماس".

وكان في استقبال بايدن في المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتصوغ.

وحسب موقع Arutz Sheva الإسرائيلي فإن بايدن سيغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي، في زيارة لن تستغرق سوى 5 ساعات، سيلتقي خلالها إلى جانب نتنياهو وهرتصوغ، ممثلي عائلات الرهائن لدى "حماس".

المصدر: RT

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