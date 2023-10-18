طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في مطار اللد (صورة + فيديو)
هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في مطار اللد (بن غوريون)، في تل أبيب، في زيارة قال إنها "تضامنية مع إسرائيل في وجه إرهاب حماس".
وكان في استقبال بايدن في المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتصوغ.
הצטרפו לשידור החי: ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג מקבלים את פני נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בנמל התעופה בן גוריון. https://t.co/D74X39Irk3— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 18, 2023
وحسب موقع Arutz Sheva الإسرائيلي فإن بايدن سيغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي، في زيارة لن تستغرق سوى 5 ساعات، سيلتقي خلالها إلى جانب نتنياهو وهرتصوغ، ممثلي عائلات الرهائن لدى "حماس".
ג'ו ביידן מגיע לישראל בזמן מלחמה. עם אייר פורס 1 בנתב"ג. אין מסר אנושי ומדיני חד יותר. נשיא וחבר. שמירה על האינטרסים האמריקאים לצד אהבת אמת למדינת ישראל pic.twitter.com/uGqtqvbiDe— Erez Michaeli (@erezmic) October 18, 2023
נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן נחת בישראל— 🟢 🇮🇱BOND-בונד🇮🇱 🟢 (@Bond428) October 18, 2023
צילום בלעדי לחדשות מהשטח מרגע הנחיתה • pic.twitter.com/2Dzu8YFXeM
المصدر: RT