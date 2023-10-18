صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"

نشر الصحفي روبرت ماكي سلسلة من المنشورات عبر منصة X كشف فيها تناقض الادعاءات الإسرائيلية، حول قصف "الجهاد الإسلامي" لمستشفى "المعمداني" في غزة.

وأعاد ماكي، نشر منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر X، وكتب: "تم تعديل هذه التغريدة فقط لإزالة الفيديو قدمته إسرائيل كدليل على أن مستشفى غزة قد تعرض للقصف بوابل من الصواريخ أطلقه المسلحون - على الأرجح بسبب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" أريك تولر وقد لاحظت بالفعل أن المقطع تم تسجيله في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، أي بعد 40 دقيقة من قصف المستشفى".

This tweet was just edited to remove video @Israel presented as evidence that Gaza hospital was struck in an outgoing barrage fired by militants — likely because NYT reporter @AricToler had already noted the clip was recorded about 8pm local time, 40 minutes after hospital strike https://t.co/qBxJnKgvEd — Robert Mackey (@RobertMackey) October 17, 2023

كما نشر صورة تم التقاطها للمنشور قبل حذف الفيديو منه.

I wasn't quick enough but @AliAbunimah made this screenshot of the unedited tweet from @Israel — before the debunked video was removed pic.twitter.com/cMu1eCx7qr — Robert Mackey (@RobertMackey) October 17, 2023

هذا وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يتحمل مسؤولية الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، الذي خلف أكثر من 500 قتيلا، زاعما أن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.

وتم ترويج النفي الإسرائيلي عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي وعلى حساب إسرائيل الرسمي على منصة X، والتي تحدث عنها ماكي بأنه تم تعديلها.

المصدر: RT