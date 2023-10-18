إسرائيل.. إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة تحضيرا لزيارة بايدن

أفاد موقع Ynet بأن الشرطة الإسرائيلية اتخذت إجراءات مشددة استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، في زيارة "تضامنية في وجه إرهاب "حماس".

وقال الموقع الإسرائيلي إنه تم نشر أكثر من 1500 شرطي في جميع أنحاء إسرائيل، وعلى الطرق المؤدية إلى تل أبيب، مبينا أنه سيتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 بشكل تدريجي أمام حركة المرور من تقاطع اللد إلى تقاطع لاغوارديا في الاتجاهين، بالإضافة إلى نشر الحواجز في جميع أنحاء تل أبيب.

وذكر أن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي متواجد في مقر الشرطة في نتاف، حيث يتلقي إحاطة عامة من قائد المنطقة الوسطى، المشرف آفي بيتون، حول استعدادات الشرطة استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي.

وحسب موقع Arutz Sheva الإسرائيلي فإن بايدن سيصل إلى إسرائيل في الساعة العاشرة صباحا، ويغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي.

وسيلتقي بايدن خلال الزيارة التي لن تستغرق سوى 5 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ وممثلي عائلات الرهائن لدى "حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي أكثر من 3200 قتيلا ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: Ynet + RT