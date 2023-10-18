البيت الأبيض: بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على الإسرائيليين

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الإسرائيليين خلال زيارته.

وأضاف كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة المتوجهة إلى إسرائيل، أن بايدن يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وتابع أن الولايات المتحدة متفائلة حيال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء تصريح كيربي بعد أن أعرب بايدن في بيان عن "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح".

وكان من المقرر أن يزور بايدن الأردن الأربعاء، لكنّ الزيارة "أرجئت" في أعقاب القصف الذي طال المستشفى وخلف مئات القتلى.

المصدر: "رويترز"