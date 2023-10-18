نتنياهو لبايدن: الطريق سيكون طويلا وصعبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل، إن "الطريق إلى النصر سيكون طويلا وصعبا".

وكتب نتنياهو علفى "إكس": "الطريق إلى النصر سيكون طويلا وصعبا، ولكننا متحدون في الأهداف وتختلجنا مشاعرعميقة بتحقيق العدالة والروح المعنوية العالية لجنودنا وشعبنا.. ستنتصر إسرائيل".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن إنه على العالم أن يتحد لهزيمة "حماس".

كما شكر نتنياهو بايدن لـ"كونه صديقا حقيقيا لإسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الدعم يؤكد التزامك المتين بأمن إسرائيل".

وأفاد بأن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق، وأعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس"، مشددا على أنه "على العالم أن يتحد لهزيمة حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.