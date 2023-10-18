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محمد صلاح يخرج عن صمته ويطالب العالم بوقف "مجازر" غزة (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يخرج عن صمته ويطالب العالم بوقف
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تضامن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مع فلسطين بعد الأحداث التي شهدتها قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.

قال صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف في مقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستغرام": "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المجازر للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

المصدر: RT

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