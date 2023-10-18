محمد صلاح يخرج عن صمته ويطالب العالم بوقف "مجازر" غزة (فيديو)
تضامن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مع فلسطين بعد الأحداث التي شهدتها قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.
قال صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".
October 18, 2023
وأضاف في مقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستغرام": "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".
وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".
وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المجازر للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".
المصدر: RT