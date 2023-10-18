الشرطة الأمريكية تبعد متظاهرين ضد الحرب على غزة عن مبنى الكونغرس

أبعدت الشرطة الأمريكية متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بعيدا عن مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن.

وقد اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي مساء اليوم، وطالبت الولايات المتحدة بفرض وقف النار في قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة داعمة لفلسطين.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذي اقتحموا المبنى.

ويشهد عدد من دول العالم احتجاجات غاضبة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعدما أقدمت طائرات الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مجزرة دموية مساء أمس في المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل ومئات الجرحى.

المصدر: نوفوستي