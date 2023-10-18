ولي العهد السعودي: المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا

أكد ولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان مساء يوم الأربعاء أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مشددا على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

هذا وقد أكد بن سلمان في الاتصال على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم، مشددا على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تلقى ولي العهد السعودي يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

وشدد بن سلمان خلال الاتصال على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وفي مساء اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما.

كما تبدو الأمور أنها مرشحة للتصعيد عبر التلميح الإسرائيلي ببدء عملية برية في القطاع وهو ما أعربت الفصائل الفلسطينية هناك بأنها على أتم الاستعداد لمواجهة محاولات اقتحام القطاع متوعدة الجيش الإسرائيلي بالهزيمة.

المصدر: "واس" + RT

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